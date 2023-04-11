Глава МИД Венгрии прибыл в Москву

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто во вторник, 11 апреля, прибыл в Москву.

Во время своего визита он обсудит энергосотрудничество с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком и генеральным директором «Росатома» Алексеем Лихачевым.

«Сегодня в Москве обсудим важнейшие вопросы сотрудничества в целях обеспечения безопасности венгерского энергоснабжения», — написал Сийярто на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Он отметил, что следующая зима, согласно прогнозам, станет более серьезным испытанием для Европы в сравнении с прошедшей, которая была очень теплой.

По его словам, Будапешту нужны поставки нефти, газа и ядерного топлива для безопасного энергоснабжения.

Ранее, 6 апреля, глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Будапешт является союзником Соединенных Штатов Америки, однако экономические связи у него шире с Россией ввиду исторических причин.

30 марта посол России в Будапеште Евгений Станиславов заявил, что Венгрия отнесена РФ к недружественным странам из-за присоединения ее к санкциям, но каналы для диалога между Москвой и Будапештом открыты. Дипломат отметил, что в основе венгерской политики лежит стремление защитить свои интересы. Между тем, отметил он, Венгрия испытывает на себе негативные последствия конфликта на Украине и навязанных Западом санкций против РФ.

Посол подчеркнул, что антироссийские санкции всё сильнее оказывают негативное воздействие на сотрудничество Москвы и Будапешта в сфере экономики, а также политики, культуры и человеческих контактов. Кроме того, в последнее время от этого всё больше страдает нормальная жизнедеятельность российской дипмиссии. Как указал Станиславов, несмотря на это, Россия продолжает стремиться к конструктивному взаимодействию с Венгрией и держать каналы диалога открытыми.

До этого, 10 марта, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан допустил пересмотр отношений с Россией на фоне изменения геополитических реалий.

Вместе с тем ранее Орбан неоднократно осуждал санкционную политику Запада в отношении России и призывал к диалогу с Москвой. В частности, глава венгерского правительства заявлял, что ФРГ и ЕС просчитались в вопросе санкций против России.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.