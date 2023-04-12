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Эксперт предрек ухудшение отношениям США и ЕС из-за Венгрии

Политолог Бышок допустил ухудшение отношений США и ЕС в случае санкций против Венгрии
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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Attila Volgyi
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Если Соединенные Штаты введут санкции против Венгрии из-за отказа от активной поддержки Украины в конфликте с Россией, это может привести к ухудшению отношений Вашингтона и Евросоюза (ЕС). Такое мнение политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок высказал в среду, 12 апреля.

«У США есть рычаги, другое дело, что может возникнуть вопрос общеевропейской политики. Одно дело, когда к Венгрии определенным образом могут относиться ее коллеги по Европейскому союзу. Внутри ЕС Венгрия может для себя особое положение выторговать», — сказал он в разговоре с Lenta.Ru.

Когда некая внешняя сила в лице США начнет вводить санкции против страны, входящей в ЕС, это уже может ухудшить отношения Соединенных Штатов с Евросоюзом, отметил эксперт.

При этом Бышок считает, что ограничения со стороны США могут заставить Венгрию изменить свою позицию по российско-украинскому конфликту.

«Венгрия в большей степени, чем средний Европейский союз, зависима от российских поставок. Санкционировать Венгрию можно, но компромиссным вариантом стало бы субсидирование Венгрии — вы не будете покупать у России что-то, но за это будете покупать у нас по сниженной цене, которая будет совпадать с той, по которой вы покупали у России. Плюс в конце концов Венгрия — страна маленькая и демографически, и в рамках Евросоюза, она не определяет общеевропейскую политику», — заключил политолог.

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Накануне венгерское издание «444» написало со ссылкой на дипломатические источники, что американские власти задумались о введении санкций против Будапешта в связи с отказом Венгрии присоединиться к странам, осуждающим спецоперацию России на Украине, пишет REGNUM.

В тот же день глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что крупнейшая нефтегазовая компания страны MOL будет без посредников расплачиваться с Украиной за перекачку российской нефти по трубопроводу «Дружба».

По его словам, Киев увеличил цены на транзит нефтепродуктов в связи с военными действиями на территории страны, из-за которых появились высокие риски. Он отметил, что этот факт усложнил взаимные расчеты между странами, также появились трудности с какими-либо поставками.

Однако Россия смогла договориться насчет того, чтобы пунктом передачи сырой, непереработанной нефти стала граница Венгрии и Украины.

11 апреля в Москве прошла встреча Сийярто с вице-премьером Александром Новаком и руководителем «Росатома» Алексеем Лихачевым. В ходе переговоров обсуждалось недопущение санкций против атомной энергетики, передает RT. Кроме того, в ходе встречи были затронуты темы о поставках нефти и газа по газопроводу «Турецкий поток» и нефтепроводу «Дружба» и вопросы обеспечения технической безопасности сооружений.

При этом Украина продолжает повышать цены на перекачку нефти по своему трубопроводу. Так, в СМИ появилась информация о том, что цены для РФ на транзит по «Дружбе» увеличатся в два раза. Финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев в беседе с «Известиями» заявил, что страна «держит нос по ветру», понимая, как тяжело РФ искать новых покупателей своей нефти вне Европы.

Ранее, 16 февраля, Сийярто заявил, что Венгрия сделает всё возможное, чтобы в десятый пакет антироссийских санкций не попали ограничения поставок нефти по трубопроводу «Дружба». Также Будапешт постарается не допустить принятия мер, запрещающих сотрудничество с Москвой в ядерной сфере.

Ранее Украина повысила тариф на прокачку нефти по «Дружбе» с 1 января 2023 года. Тариф в направлении Словакии и Венгрии по украинскому участку трубопровода увеличился на €2,1 за тонну — до €13,6.

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