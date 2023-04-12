Руководство Украины в принципе не может не воровать. Об этом 12 апреля «Известиям» заявил сенатор Совета Федерации Сергей Цеков.

Таким образом он прокомментировал слова американского журналиста Сеймура Херша о том, что президент Украины Владимир Зеленский и его окружение незаконно присвоили себе как минимум $400 млн из средств, которые были переданы Киеву для закупок дизеля.

«В том, что они воры, я не сомневаюсь. На Украине вообще это показатель «хорошего тона» для руководителя. Там всегда были руководители, которые в принципе не могли не воровать. Они туда приходили для того, чтобы воровать. И это сохранилось при Зеленском», — сказал Цеков.

Сенатор добавил, что Зеленский и его окружение начинают чувствовать себя неуютно, потому что понимают, что проиграют, и с них будут спрашивать.

30 января арабский канал «Аль-Арабия» показал в эфире материал, разоблачающий коррупцию в высших рядах украинской власти. Отмечалось, что еще до политической карьеры Зеленский был причастен к коррупционным схемам. Согласно приведенным в эфире данным из «досье Пандоры», президент Украины с 2012 года был бенефициаром ряда иностранных фирм, которыми он совместно управлял с его старыми друзьями. Эти друзья помогли ему снять фильм «Слуга народа» в 2015 году, уточнили в программе.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.