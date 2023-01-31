Арабский канал «Аль-Арабия» 30 января показал в эфире материал, разоблачающий коррупцию в высших рядах украинской власти. В частности, указывается, что в преступных схемах замешан и президент Владимир Зеленский.

По данным канала, еще до политической карьеры Зеленский был причастен к коррупционным схемам. В эфире были приведены данные из «досье Пандоры».

«Согласно этим документам, Зеленский с 2012 года был бенефициаром ряда иностранных фирм, которыми он совместно управлял с его старыми друзьями, которые и помогли ему снять фильм «Слуга народа» в 2015-м», — говорилось в программе.

Как отмечает «Аль-Арабия», среди коррупционных партнеров Зеленского в то время числятся его первый помощник Сергей Шефир и экс-глава СБУ Иван Баканов. Их фирмы, как отмечает канал, использовались для покупки «крайне дорогостоящих» квартир в Лондоне.

Ранее, 25 января, публицист Мэттью Пэррис в статье на сайте британского журнала The Spectator написал, что Украина после завершения боевых действий останется коррумпированной и бедной страной.

Тогда же общественный деятель и журналист из Одессы Леонид Штекель в разговоре с «Известиями» назвал Украину страной непуганой коррупции.

В свою очередь, 23 января глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия пообещал, что на Украине весной начнут активно сажать в тюрьму замеченных в коррупции чиновников всех уровней власти.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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