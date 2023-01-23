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В Киеве пообещали весной начать сажать в тюрьму коррупционеров

Глава фракции «Слуга народа» Арахамия: на Украине начнут активно сажать коррупционеров
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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На Украине весной начнут активно сажать в тюрьму замеченных в коррупции чиновников всех уровней власти. Об этом написал глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия в своем Telegram-канале в понедельник, 23 января.

По его словам, с начала конфликта на Украине официальные и неофициальные каналы постоянно призывали чиновников всех уровней сфокусироваться на конфликте, помощи пострадавшим, уменьшении бюрократии, просили «перестать заниматься сомнительными делами». Но, как написал Арахамия, многие чиновники не отреагировали на данные предупреждения и призывы.

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«Некоторые люди сошли с ума и мародерят без страха и упреков совести. Это касается и недавних закупок генераторов, и свежих скандалов в министерстве обороны», — отметил он.

Всё это, по словам депутата, приводит к необходимости ужесточения наказания подобных действий.

«Этой весной точно сажать будем активно. Не получается по-человечески, будет по законам военного времени», — написал он.

Днем ранее издание «Страна.ua» на основе видеообращения президента Украины Владимира Зеленского сообщило, что украинские власти планируют на следующей неделе провести ряд кадровых перестановок в рамках борьбы с коррупцией в стране.

Издание отметило, что в ролике Зеленский упомянул увольнение исполняющего обязанности главы министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василия Лозинского, которого обвиняют в получении взятки за содействие в заключении контрактов на поставку оборудования и техники по завышенным ценам.

Ранее в тот же день в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) заявили, что Василия Лозинского задержали при получении взятки в $400 тыс. за помощь в заключении контрактов на закупку оборудования по завышенным ценам.

По информации следствия, летом 2022 года правительство Украины выделило 1,68 млрд гривен на закупку оборудования и техники для обеспечения населения светом и альтернативными источниками тепла на зиму. Однако группа должностных лиц решила вступить в сговор и заключить контракты по завышенной почти на 280 млн гривен стоимости.

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