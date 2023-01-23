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Украинские СМИ сообщили о подготовке кадровых изменений из-за коррупции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Украинские власти планируют на следующей неделе провести ряд кадровых перестановок в рамках борьбы с коррупцией в стране. Об этом написало издание «Страна.ua» в воскресенье, 22 января, на основе видеообращения президента страны Владимира Зеленского.

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«Эта неделя будет временем соответствующих решений ― конкретных и справедливых. Уже подготовлены решения. Я не хочу сейчас ничего анонсировать или вдаваться в детали», ― цитирует издание Зеленского.

Неизвестно, что именно подготовил офис украинского лидера.

В то же время издание «Страна.ua» отметило, что в ролике Зеленский упомянул увольнение исполняющего обязанности главы министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василия Лозинского, которого обвиняют в получении взятки за содействие в заключении контрактов на поставку оборудования и техники по завышенным ценам.

Также приводятся в пример начавшиеся 21 января проверки в министерстве обороны Украины после сообщений о закупках по завышенным ценам продовольствия для украинской армии.

«В каждой ситуации мы будем подробно всё разбирать. Что касается энергетики и закупок. Что касается отношений между центральной властью и регионами. Что касается закупок для военных. И так далее. Общество получит полную информацию, а государство предпримет необходимые мощные шаги», ― подчеркнул в видеоролике Зеленский.

Ранее в этот день в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) заявили, что Василия Лозинского задержали при получении взятки в $400 тыс. за помочь в заключении контрактов на закупку оборудования по завышенным ценам.

По информации следствия, летом 2022 года правительство Украины выделило 1,68 млрд гривен на закупку оборудования и техники для обеспечения населения светом и альтернативными источниками тепла на зиму. Однако группа должностных лиц решила вступить в сговор и заключить контракты по завышенной почти на 280 млн гривен стоимости.

21 января комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки вызвал на заседание руководство министерства обороны Украины после сообщений о закупках продовольствия для украинской армии по завышенным ценам.

Сообщалось, что ведомство заключило с некой «Актив Компани» контракт об оказании услуг по организации питания воинских частей на 2023 год, расположенных в удалении от районов активных боевых действий. Сумма контракта превышает $371 млн. Цены на продукты питания, указанные в договоре, оказались завышены как минимум в два-три раза и не соответствуют рыночным ценам даже в розничной торговле.

9 января стало известно, что росгвардейцы нашли документы ВСУ с фактами хищения имущества в украинских воинских частях.

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