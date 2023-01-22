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Задержанному на Украине министру инфраструктуры инкриминировали взятку $400 тыс.

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Фото: Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины
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Исполняющего обязанности главы министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василия Лозинского обвинили в получении взятки в размере $400 тыс. Об этом 22 января сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

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«Детективы задержали его при получении $400 тыс. неправомерной выгоды. Эти средства он получил при содействии заключению договоров на закупку оборудования и техники по завышенным ценам», — говорится в сообщении органа.

По данным следствия, летом 2022 года правительство выделило 1,68 млрд гривен на закупку оборудования и техники, чтобы обеспечить население альтернативными источниками света, тепла и водоснабжения в зимний период.

Ряд должностных лиц органов исполнительной власти решил присвоить часть государственных средств, вступил в сговор с группой посредников и обеспечил заключение договоров о закупках по завышенной почти на 280 млн гривен стоимости. За это предприниматели должны были передать госслужащим «вознаграждение».

В операции по разоблачению преступной группы приняли участие более 150 сотрудников НАБУ. В офисе предпринимателей было обнаружено и изъято 920 тыс. гривен и $38,7 тыс. Также ночью был задержан один из участников группы, который пытался пересечь государственную границу и выехать с Украины.

Накануне комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки вызвал на заседание руководство министерства обороны Украины после сообщений о закупках продовольствия для украинской армии по завышенным ценам.

Сообщалось, что ведомство заключило с некой «Актив Компани» контракт об оказании услуг по организации питания воинских частей на 2023 год, расположенных в удалении от районов активных боевых действий. Сумма контракта превышает $371 млн. Цены на продукты питания, указанные в договоре, оказались завышены как минимум в два-три раза и не соответствуют рыночным ценам даже в розничной торговле.

9 января стало известно, что росгвардейцы нашли документы ВСУ с фактами хищения имущества в украинских воинских частях.

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