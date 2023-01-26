The Spectator предрек Украине сохранение статуса коррумпированной страны после СВО

Украина после завершения боевых действий останется коррумпированной и бедной страной. Об этом написал публицист Мэттью Пэррис 25 января в статье на сайте британского журнала The Spectator.

«Украина очень густонаселенна, очень бедна и очень далека от модели современного, либерального, демократического западного государства», — заявил Пэррис.

Он отметил, что еще до начала спецоперации промышленность и инфраструктура страны были «ржавыми и устаревшими».

Кроме того, по его мнению, период президентства Владимира Зеленского вряд ли приведет к истреблению в стране коррупции.

Также обозреватель усомнился, что Украина сможет выстоять в условиях рыночной конкуренции без поддержки Запада. Помимо прочего, восхищение западных избирателей улетучится, как только возникнет необходимость выделения средств на восстановление государства и выяснится нецелевое расходованием денег Киевом.

Вступление Украины в Евросоюз Пэррис назвал бессмысленным и не соответствующим интересам Запада, который в случае такого сценария столкнется с дополнительным притоком миллионов украинских мигрантов.

Ранее в этот же день общественный деятель и журналист из Одессы Леонид Штекель в разговоре с «Известиями» назвал Украину «страной непуганой коррупции».

Также 26 января зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ни Украина, Зеленский не просуществуют ни дня без натовского оружия и западных денег.

В свою очередь 23 января глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия пообещал, что на Украине весной начнут активно сажать в тюрьму замеченных в коррупции чиновников всех уровней власти.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».