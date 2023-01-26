Журналист из Одессы назвал Украину «страной непуганой коррупции»

Громкие кадровые перестановки в рядах украинских властей — в правительстве и администрации президента Украины Владимира Зеленского — напрямую связаны с коррупцией, которая в последнее время стала еще более процветающей в стране. Таким мнением в разговоре с «Известиями» поделился 26 января общественный деятель и журналист из Одессы Леонид Штекель.

По словам Штекеля, украинским чиновникам катастрофически не везет: «Словят на месте преступления то одного, то второго, то третьего».

«Я считаю, что главная причина заключается в том, что, к сожалению, коррупция наша по-прежнему есть. Украина — страна непуганой коррупции. Ничего в этом плане не изменилось, даже хуже стало», — прокомментировал журналист.

Он также заметил, что на Украине идет борьба различных групп, которые есть в правительстве, чтобы «очистить ряды власти». Но данный процесс, во-первых, просто показной и, во-вторых, вовсе не исходит не от Госдепартамента США, как полагают другие эксперты, говорит Штекель.

По его словам, сам президент США Джо Байден тоже является реальным коррупционером.

«Республиканское большинство требовало в обязательном порядке аудита всей помощи, которая поставляется Украине. Но для него проще закрыть на все глаза, чем доводить историю для разборок», — отметил общественный деятель.

В свою очередь обозреватель хорватского издания Advance Д. Марьянович в статье от 24 января заявил, что внезапные массовые отставки чиновников на Украине проводились для того, чтобы удовлетворить иностранных спонсоров Киева. Он отметил, что Украина сейчас доведена до состояния, когда уже не может обойтись без западной поддержки и вынуждена делать все, что от нее требуют, чтобы помощь со стороны западных стран не прекращалась.

В тот же день стало известно, что кабинет министров Украины отправил в отставку четырех заместителей министров и согласовал увольнение глав Днепропетровской, Киевской, Сумской, а также подконтрольных Украине частей Запорожской и Херсонской областей. Со своих постов были сняты замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, замминистры развития общин и территорий Иван Лукеря и Вячеслав Негода, а также замминистра социальной политики Виталий Музыченко.

Также были уволены заместитель главы офиса президента страны Кирилл Тимошенко, замгенпрокурора страны Алексей Симоненко и глава департамента госзакупок министерства обороны Украины Богдан Хмельницкий.

По данным украинских СМИ, увольнение Тимошенко связано с тем, что Национальное антикоррупционное бюро страны (НАБУ) подозревает его в нескольких эпизодах коррупции. Со своей стороны Шаповалов, отвечающий за тыловое обеспечение Вооруженных сил Украины (ВСУ), оставил должность на фоне скандала с закупкой продуктов для украинской армии по завышенным ценам.

21 января издание «Украинская правда» сообщило, что сотрудники НАБУ задержали замминистра инфраструктуры, общин и территорий Украины Василия Лозинского при получении взятки в размере $400 тыс. В министерстве подтвердили эту информацию и указали, что он будет уволен с должности.

До этого, 17 января, с поста советника главы офиса президента Украины ушел Алексей Арестович.