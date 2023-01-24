Алексей Симоненко уволен с должности заместителя генпрокурора Украины

На Украине произошла третья за день отставка высокопоставленного чиновника. На этот раз с должности заместителя генпрокурора республики уволен Алексей Симоненко. Об этом во вторник, 24 января, сообщается в Telegram-канале офиса генерального прокурора.

«Генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказ об увольнении по собственному желанию с административной должности заместителя Генерального прокурора Алексея Симоненко», — говорится в заявлении.

Ранее в этот же день замминистра обороны Украины Вячеслав Шаповалов, отвечающий за тыловое обеспечение ВСУ, подал в отставку.

Кроме того, 24 января президент Украины Владимир Зеленский одобрил отставку Кирилла Тимошенко с должности замруководителя офиса главы государства после его заявления об увольнения.

Накануне Зеленский предупредил о кадровых перестановках.