Алексей Симоненко уволен с должности заместителя генпрокурора Украины
На Украине произошла третья за день отставка высокопоставленного чиновника. На этот раз с должности заместителя генпрокурора республики уволен Алексей Симоненко. Об этом во вторник, 24 января, сообщается в Telegram-канале офиса генерального прокурора.
«Генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказ об увольнении по собственному желанию с административной должности заместителя Генерального прокурора Алексея Симоненко», — говорится в заявлении.
Ранее в этот же день замминистра обороны Украины Вячеслав Шаповалов, отвечающий за тыловое обеспечение ВСУ, подал в отставку.
Кроме того, 24 января президент Украины Владимир Зеленский одобрил отставку Кирилла Тимошенко с должности замруководителя офиса главы государства после его заявления об увольнения.
Накануне Зеленский предупредил о кадровых перестановках.