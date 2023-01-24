Зеленский указал на масштабные кадровые перестановки во властных структурах

В структурах центральной власти Украины ожидаются масштабные кадровые перестановки. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в видеообращении Telegram-канала 23 января.

Он подчеркнул, что решения касаются «управленцев разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти, и в регионах, и в правоохранительной системе».

По его словам, часть решений приняли этим же днем, а вторую часть из них примут 24 января.

21 января издание «Украинская правда» сообщило, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали замминистра инфраструктуры, общин и территорий Украины Василия Лозинского при получении взятки в размере $400 тыс.

В министерстве инфраструктуры Украины подтвердили эту информацию. В ведомстве отметили, что Лозинский будет уволен с должности, распоряжение по подготовке необходимых документов уже предоставил вице-премьер по восстановлению Украины Александр Кубраков.

Ранее, 17 января, экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что написал заявление об отставке. Таким образом, по его словам, он решил продемонстрировать «пример цивилизованного поведения».

При этом в беседе с «Известиями» политолог, старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин заявил, что Арестович — это политтехнолог, причем политтехнолог беспринципный, о чем говорят не только пристрастные наблюдатели, но и история его деятельности. Он уверен, что в исполнении Арестовича это политический маневр, призванный проверить, имеется ли у него поддержка.