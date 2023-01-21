Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали замминистра инфраструктуры, общин и территорий Украины Василия Лозинского при получении взятки в размере $400 тыс. Об этом в субботу, 21 января, сообщило издание «Украинская правда».

По информации собеседников газеты, Лозинского обвиняют в получении взятки при закупке генераторов. Всего сумма сделки оценивалась почти в 2 млрд гривен.

В настоящий момент в отношении чиновника ведется расследование по статьям о злоупотреблении властью или служебным положением, а также о получении неправомерной выгоды должностным лицом по предварительному сговору.

В министерстве инфраструктуры Украины подтвердили эту информацию. В ведомстве отметили, что Лозинский будет уволен с должности, распоряжение по подготовке необходимых документов уже предоставил вице-премьер по восстановлению Украины Александр Кубраков.

Ранее, 9 января, стало известно, что росгвардейцы нашли документы ВСУ с фактами хищения имущества в украинских воинских частях. Отмечалось, что в материалах содержатся многочисленные факты разворовывания и повреждения войскового имущества в воинских частях. Кроме того, в документах говорится о системных недостатках в организации охраны и обороны важных объектов страны.

До этого, 4 января, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали замглавы Одесской областной военной администрации Олега Муратова по подозрению в получении крупной взятки.

По информации местных СМИ, Муратов получил крупную взятку от депутата облсовета от фракции «Слуга народа» Ирины Зинченко. Чиновника поместили в изолятор.

22 декабря 2022 года издание The Federalist написало, что Украина проявляет себя не самым честным образом. Автор статьи Джордан Бойд отметила, что при украинском президенте Владимире Зеленском страна наполнена «антидемократическими принципами, которые проявляются в войне со свободной прессой, жадных до денег бюрократах и сломанной системе правосудия». Обозреватель призвала не помогать Киеву из-за коррумпированности киевского режима.