Украина проявляет себя не самым честным образом. Вашингтон должен пересмотреть свой подход к поддержке Киева. Об этом 22 декабря написало издание The Federalist.

«Украина [президента Владимира] Зеленского наполнена антидемократическими принципами, которые проявляются в войне со свободной прессой, жадных до денег бюрократах и сломанной системе правосудия», — отметила автор материала Джордан Бойд.

Она добавила, что американский конгресс практически без надзора предоставляет Киеву средства. Это обстоятельство нивелирует аргументацию «ястребов войны», выступающих за дальнейшую поддержку Украины.

Бесконтрольное предоставление Зеленскому помощи может привести к ситуации, похожей на ту, что произошла при выводе американских войск из Афганистана, где представители движения «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) получили в свое распоряжение оставленное Соединенными Штатами Америки оружие.

Накануне, 21 декабря, президент Украины Владимир Зеленский в рамках своего официального визита в США прибыл в Вашингтон. Он встретился с президентом страны Джо Байденом и провел с ним личные переговоры, в ходе которых последний подтвердил готовность усилить военную поддержку Украины.

Так, в этот же день в Белом доме заявили, что поставят Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot. Зеленский, в свою очередь, выразил надежду на то, что конгресс одобрит инициативу о поставке в Киев очередной партии вооружений на сумму $45 млн.

Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России — первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов в ходе брифинга перед военными атташе иностранных государств, западные страны увеличивают объемы военной помощи Украине для того, чтобы затянуть конфликт на территории страны.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне специальной военной операции РФ. О ее начале было объявлено 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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