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Герасимов оценил западную помощь Украине почти в $100 млрд

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Sgt. Shanae Garrett
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Страны Запада увеличивают объемы военной помощи Украине для того, чтобы затянуть конфликт на территории страны, заявил 22 декабря начальник Генштаба Вооруженных сил России — первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов в ходе брифинга перед военными атташе иностранных государств.

По оценке Генштаба, Украина уже получила совокупную финансовую помощь Запада на сумму почти $100 млрд.

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«США и их союзники последовательно наращивают объемы военной помощи Киеву для придания конфликту затяжного характера. <…> В поставках вооружения наиболее значительный вклад вносят США, Великобритания, Польша и Румыния», — сказал он.

Помимо этого Герасимов озвучил количество вооружения и техники, которую Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили в качестве военной помощи от стран Запада.

«Всего с начала специальной военной операции страны Запада передали Киеву четыре самолета, более 30 вертолетов, свыше 350 танков, около 1000 ББМ, не менее 800 бронеавтомобилей, а также до 700 артиллерийских систем, 100 единиц РСЗО, 130 тыс. противотанковых средств, свыше 5300 ПЗРК и не менее 5 тыс. БПЛА различного назначения», — рассказал начальник Генштаба ВС РФ.

Он также заверил, что вне зависимости от объемов зарубежной помощи Киеву российская армия продолжит выполнять все поставленные перед ней задачи.

«Несмотря на оказываемую Западом масштабную военную и финансовую помощь киевскому режиму, а также направление в район конфликта наемников, Вооруженные силы Российской Федерации продолжат плановое проведение специальной военной операции для выполнения всех задач, поставленных верховным главнокомандующим», — заверил Герасимов.

По словам начальника российского Генштаба, в данный момент ситуация на линии соприкосновения стабилизирована и армия продолжает выполнять поставленные перед ней задачи.

«В настоящее время линия боевого соприкосновения растянулась на 815 км. С учетом проводимых мероприятий по наращиванию боевых возможностей группировок войск обстановка на линии фронта стабилизирована, основные усилия наших войск сосредоточены на завершении освобождения территории Донецкой Народной Республики», — пояснил он.

Герасимов также сообщил о том, что ВС РФ наносят удары по ключевым точкам транспортной и энергетической инфраструктуры, складам с боеприпасами и топливом, а также пунктам размещения ВСУ на территории Украины.

Накануне, 21 декабря, министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии Минобороны оценил поставки оружия Запада Украине в $97 млрд. Глава Минобороны также отметил, что в зоне спецоперации находятся штабные офицеры НАТО, артиллеристы и другие специалисты.

Страны Запада увеличили поддержку Украины, направляя ей вооружения и другую помощь, на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве не раз указывали, что страны НАТО своей вовлеченностью в конфликт де-факто становятся его участниками.

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