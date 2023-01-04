Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали замглавы Одесской областной военной администрации (ОВА) Олега Муратова. Он подозревается в получении крупной взятки, передает интернет-издание «Страна.ua», ссылаясь на свои источники.

«Сотрудники СБУ задержали <...> Муратова по подозрению в получении крупной взятки. Об этом сообщают источники «Страна.ua» в правоохранительных органах», — сказано на сайте издания.

Источник отметил, что в настоящее время задержанный содержится в изоляторе, 5 января ему будет определена мера пресечения.

Крупную сумму Муратову, уточняет издание, передала депутат облсовета от фракции «Слуга народа» Ирина Зинченко, экс-руководитель финансового управления обладминистрации.

В декабре 2020 года Муратова назначили заместителем председателя Одесской областной государственной администрации, ранее он занимал пост начальника южного офиса Госаудитслужбы Украины.

22 декабря 2022 года издание The Federalist написало, что Украина проявляет себя не самым честным образом. Автор статьи Джордан Бойд отметила, что при украинском президенте Владимире Зеленском страна наполнена «антидемократическими принципами, которые проявляются в войне со свободной прессой, жадных до денег бюрократах и сломанной системе правосудия». Обозреватель призвала не помогать Киеву из-за коррумпированности киевского режима.

В ноябре Зеленский заявил в ходе выступления на экономическом форуме агентства Bloomberg, что на Украине больше нет коррупции. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла это утверждение, отметив, что, если проблема Украины, как оказалось, не в коррупции, пора браться за борьбу с наркоманами.