Реклама
Прямой эфир
Общество
В России продлили программу госгарантий бесплатной медпомощи до 2025 года
Авто
На «Автоторе» могут начать выпуск седана Kaiyi Xuandu
Мир
В Японии указали на ухудшение отношений между ВСУ и Зеленским
Армия
Росгвардия нашла документы ВСУ с фактами хищения имущества в украинских частях
Мир
Спецслужбы Латвии задержали тиктокера за поддержку России
Авто
Новый кроссовер Haval М6 появится в Китае в первой половине 2023 года
Мир
Психолог связала последние заявления принца Гарри с его травмой из-за смерти матери
Мир
Обозреватель The American Conservative назвал ложной демократию на Украине
Общество
В Госдуме заявили о планах устранить трудовое неравенство женщин и мужчин
Мир
В Швеции вернут гражданскую службу по призыву для усиления обороны
Политика
Песков заявил о паузе в диалоге между Путиным и Макроном
Мир
Лавров поздравил нового главу МИД КНР с назначением и пригласил его в Россию
Сюжет:

Росгвардия нашла документы ВСУ с фактами хищения имущества в украинских частях

0
Фото: Росгвардия
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Украине процветает воровство военного имущества в воинских частях, следует из документов Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом сообщили 9 января в пресс-службе Росгвардии.

Архивные документы ВСУ оказались в распоряжении росгвардейцев. Там были зафиксированы многочисленные факты разворовывания и повреждения войскового имущества в воинских частях Украины с целью незаконного обогащения. Также в документах говорится о системных недостатках в организации охраны и обороны важных объектов страны.

Впали в бегство: почему на Украине ужесточили наказание за дезертирство
За нарушения дисциплины в ВСУ грозит до 12 лет заключения

В августе прошлого года полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин рассказал «Известиям», что военнослужащие ВСУ не получают жалованья и сталкиваются с нехваткой оружия, даже несмотря на всестороннюю поддержку Запада, из-за банального воровства, которое процветает в рядах украинского командования.

В июле полицейская служба Евросоюза сообщила, что зафиксировала случаи контрабанды оружия с Украины в Европу. В частности, были зафиксированы эпизоды торговли и выезда с Украины отдельных лиц с оружием, а также объявления в Даркнете о продаже противотанковых комплексов Javelin. В ведомстве выразили опасение, что оружие может попасть в руки террористов.

О том, что оружие, поставленное Западом Киеву, оказывается на черном рынке, неоднократно предупреждали в Москве. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что ежемесячный контрабандный оборот достигает $1 млрд.

Между тем западные страны, в особенности США, продолжают накачивать Украину различными видами вооружения.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023