На Украине процветает воровство военного имущества в воинских частях, следует из документов Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом сообщили 9 января в пресс-службе Росгвардии.

Архивные документы ВСУ оказались в распоряжении росгвардейцев. Там были зафиксированы многочисленные факты разворовывания и повреждения войскового имущества в воинских частях Украины с целью незаконного обогащения. Также в документах говорится о системных недостатках в организации охраны и обороны важных объектов страны.

В августе прошлого года полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин рассказал «Известиям», что военнослужащие ВСУ не получают жалованья и сталкиваются с нехваткой оружия, даже несмотря на всестороннюю поддержку Запада, из-за банального воровства, которое процветает в рядах украинского командования.

В июле полицейская служба Евросоюза сообщила, что зафиксировала случаи контрабанды оружия с Украины в Европу. В частности, были зафиксированы эпизоды торговли и выезда с Украины отдельных лиц с оружием, а также объявления в Даркнете о продаже противотанковых комплексов Javelin. В ведомстве выразили опасение, что оружие может попасть в руки террористов.

О том, что оружие, поставленное Западом Киеву, оказывается на черном рынке, неоднократно предупреждали в Москве. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что ежемесячный контрабандный оборот достигает $1 млрд.

Между тем западные страны, в особенности США, продолжают накачивать Украину различными видами вооружения.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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