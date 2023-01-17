Реклама
Прямой эфир
Мир
Президент Литвы испугался усталости Запада от Украины
Мир
Президент Северной Македонии назвал отчаянной обстановку в Европе
Авто
Китайские авто вторую неделю подряд лидируют по продажам в РФ
Мир
Политолог назвал заявление Арестовича об отставке попыткой удержаться на посту
Мир
Маск предстанет перед судом из-за заявлений о возможном выкупе акций Tesla
Пресс-релизы
15 января на ВДНХ в павильоне «Космос» состоялась лекция в рамках лектория «Капитаны будущего»
Общество
Госпитализированный фигурист Костомаров находится в тяжелом состоянии
Мир
В Латвии разрабатывают дорожную карту по вытеснению русского языка из школ
Общество
Инну Чурикову похоронили на Новодевичьем кладбище
Авто
В России появился новый рестайлинговый внедорожник Kia Mohave
Экономика
Путин подписал указ о спецрежиме для компаний с «недружественными» совладельцами
Экономика
Дефицит федерального бюджета РФ составил 2,3% ВВП

Политолог назвал заявление Арестовича об отставке попыткой удержаться на посту

Политолог Зудин: заявление Арестовича об отставке — это политический маневр
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Evgen Kotenkoukrinform
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заявление советника офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича о его отставке — это политический маневр, призванный проверить, имеется ли у него поддержка. Такое мнение во вторник, 17 января, в беседе с «Известиями» высказал политолог, старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин.

По его мнению, случившееся не является гарантией того, что отставка действительно состоится. Как отметил эксперт, Арестович — это политтехнолог, причем политтехнолог беспринципный, об этом говорят не только пристрастные наблюдатели, но и история его деятельности.

«Последнее время он делает критические высказывания в отношении политики киевских властей и действий ВСУ. Он стал критиковать политику Киева в отношении РПЦ, негативно отозвался о действиях ПВО Украины, обвинил ее в том, что она плохо работает, а сбитые ракеты падают на жилые дома, и показал совершенно жуткую фотографию, где полдома уничтожено благодаря такой плохой работе. Стали раздаваться голоса в [Верховной] раде о том, что его нужно уволить, наказать. Судя по всему, оттуда и появилось это выражение «принципиальная ошибка», — пояснил Зудин.

По мнению политолога, заявление Арестовича об отставке — это стандартный политический маневр. Так, Зудин рассказал, что известны примеры, когда медийные люди, в том числе первые лица стран, делали заявления о том, что они уходят в отставку, чтобы проверить, как к ним в действительности относятся, велика ли их поддержка, насколько их считают незаменимыми.

«Если они получали позитивный отклик (люди начинали их поддерживать), они оставались на своем месте. Если этого не было, они могли и уйти со своего поста. Первоначальное заявление, что называется, — он воду трогает. Так что не факт, что он уйдет в отставку. Всё будет зависеть от того, как отреагирует украинский политикум», — заключил Зудин.

Еще один артист: кто готовится сменить Зеленского
Среди возможных преемников рассматривают главу президентского офиса и главкома ВСУ

О том, что Арестович, занимающий пост советника офиса Зеленского с 1 декабря 2020 года, собирается уйти в отставку, стало известно ранее во вторник. Политик сообщил об этом на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Он написал, что принципиальная ошибка является поводом для отставки, а свои действия назвал примером цивилизованного поведения. В Кремле отказались комментировать заявление Арестовича.

Ранее, 14 января, Арестович признал, что ракета, приземлившаяся на жилой девятиэтажный дом в Днепре (до 2016 года носил название Днепропетровск), была сбита системой противовоздушной обороны Украины. После этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил о начале сбора подписей среди депутатов за увольнение Арестовича.

Арестович известен тем, что неоднократно делал спорные заявления, которые вызывали неоднозначную реакцию со стороны мирового сообщества.

Так, 1 января глава офиса Зеленского заявил, что происходящее на Украине напоминает «Властелина колец» и в стране необходимо установить монархию. По его словам, это единственный способ, «чтобы перебить всё московское».

4 сентября он признался в своем вранье о положении ВСУ на фронтах. «Нам было очень-очень тяжело. А я улыбался в эфире и говорил, что нам хорошо», — сказал он.

31 августа 2022 года Арестович заявил, что у России следует отобрать бренд «русских». По его словам, Украина — это и есть Русь, в то время как Россия «с натяжкой может претендовать» на это звание. Так он обосновал необходимость переименовать страну в Русь-Украину.

Также в августе прошлого года Арестович заявил, что готов участвовать в президентской гонке, если Зеленский не пойдет на второй срок.

Как тогда отметил сенатор Совета Федерации Сергей Цеков, работа Арестовича — блогер, его деятельность построена на эпатаже. Он делает много «несуразных заявлений», которые потом комментируют по всему миру.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023