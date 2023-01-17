Политолог назвал заявление Арестовича об отставке попыткой удержаться на посту

Заявление советника офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича о его отставке — это политический маневр, призванный проверить, имеется ли у него поддержка. Такое мнение во вторник, 17 января, в беседе с «Известиями» высказал политолог, старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин.

По его мнению, случившееся не является гарантией того, что отставка действительно состоится. Как отметил эксперт, Арестович — это политтехнолог, причем политтехнолог беспринципный, об этом говорят не только пристрастные наблюдатели, но и история его деятельности.

«Последнее время он делает критические высказывания в отношении политики киевских властей и действий ВСУ. Он стал критиковать политику Киева в отношении РПЦ, негативно отозвался о действиях ПВО Украины, обвинил ее в том, что она плохо работает, а сбитые ракеты падают на жилые дома, и показал совершенно жуткую фотографию, где полдома уничтожено благодаря такой плохой работе. Стали раздаваться голоса в [Верховной] раде о том, что его нужно уволить, наказать. Судя по всему, оттуда и появилось это выражение «принципиальная ошибка», — пояснил Зудин.

По мнению политолога, заявление Арестовича об отставке — это стандартный политический маневр. Так, Зудин рассказал, что известны примеры, когда медийные люди, в том числе первые лица стран, делали заявления о том, что они уходят в отставку, чтобы проверить, как к ним в действительности относятся, велика ли их поддержка, насколько их считают незаменимыми.

«Если они получали позитивный отклик (люди начинали их поддерживать), они оставались на своем месте. Если этого не было, они могли и уйти со своего поста. Первоначальное заявление, что называется, — он воду трогает. Так что не факт, что он уйдет в отставку. Всё будет зависеть от того, как отреагирует украинский политикум», — заключил Зудин.

О том, что Арестович, занимающий пост советника офиса Зеленского с 1 декабря 2020 года, собирается уйти в отставку, стало известно ранее во вторник. Политик сообщил об этом на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Он написал, что принципиальная ошибка является поводом для отставки, а свои действия назвал примером цивилизованного поведения. В Кремле отказались комментировать заявление Арестовича.

Ранее, 14 января, Арестович признал, что ракета, приземлившаяся на жилой девятиэтажный дом в Днепре (до 2016 года носил название Днепропетровск), была сбита системой противовоздушной обороны Украины. После этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил о начале сбора подписей среди депутатов за увольнение Арестовича.

Арестович известен тем, что неоднократно делал спорные заявления, которые вызывали неоднозначную реакцию со стороны мирового сообщества.



Так, 1 января глава офиса Зеленского заявил, что происходящее на Украине напоминает «Властелина колец» и в стране необходимо установить монархию. По его словам, это единственный способ, «чтобы перебить всё московское».

4 сентября он признался в своем вранье о положении ВСУ на фронтах. «Нам было очень-очень тяжело. А я улыбался в эфире и говорил, что нам хорошо», — сказал он.

31 августа 2022 года Арестович заявил, что у России следует отобрать бренд «русских». По его словам, Украина — это и есть Русь, в то время как Россия «с натяжкой может претендовать» на это звание. Так он обосновал необходимость переименовать страну в Русь-Украину.

Также в августе прошлого года Арестович заявил, что готов участвовать в президентской гонке, если Зеленский не пойдет на второй срок.

Как тогда отметил сенатор Совета Федерации Сергей Цеков, работа Арестовича — блогер, его деятельность построена на эпатаже. Он делает много «несуразных заявлений», которые потом комментируют по всему миру.