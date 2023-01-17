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Песков не стал комментировать отставку Арестовича

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 17 января, отказался комментировать отставку советника офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича.

«Давайте не будем комментировать служебные назначения, увольнения и отставки на Украине. Давайте заниматься нашими делами», — заявил Песков на брифинге.

О намерении покинуть пост Арестович сообщил ранее в этот же день на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Он написал, что принципиальная ошибка является поводом для отставки, а свои действия назвал примером цивилизованного поведения.

14 января Арестович заявил, что приземлившаяся на жилой девятиэтажный дом в Днепре (до 2016 года носил название Днепропетровск) ракета была сбита системой противовоздушной обороны Украины. Эти слова вызвали критику в украинской политической среде, и спустя два дня депутат Верховной рады Алексей Гончаренко объявил о начале сбора подписей среди парламентариев за увольнение Арестовича.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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