Песков не стал комментировать отставку Арестовича
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 17 января, отказался комментировать отставку советника офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича.
«Давайте не будем комментировать служебные назначения, увольнения и отставки на Украине. Давайте заниматься нашими делами», — заявил Песков на брифинге.
О намерении покинуть пост Арестович сообщил ранее в этот же день на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Он написал, что принципиальная ошибка является поводом для отставки, а свои действия назвал примером цивилизованного поведения.
14 января Арестович заявил, что приземлившаяся на жилой девятиэтажный дом в Днепре (до 2016 года носил название Днепропетровск) ракета была сбита системой противовоздушной обороны Украины. Эти слова вызвали критику в украинской политической среде, и спустя два дня депутат Верховной рады Алексей Гончаренко объявил о начале сбора подписей среди парламентариев за увольнение Арестовича.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.
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