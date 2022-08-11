В Совфеде оценили кандидатуру Арестовича на пост президента Украины

На Украине президентом может стать кто угодно, вряд ли он справится с работой хуже, чем нынешний глава государства Владимир Зеленский, считает сенатор Совета Федерации Сергей Цеков. Об этом он заявил в четверг, 11 августа, в беседе с «Известиями».

«Судя по всем президентам Украины, особенно по последнему, на Украине любой может быть президентом и вряд ли он справится с работой лучше, чем нынешний президент», — отметил сенатор.

По мнению политика, работа советника главы офиса Зеленского Алексея Арестовича — блогер, его деятельность построена на эпатаже. Он делает много «несуразных заявлений», которые потом комментируют по всему миру.

«Конечно, я не исключаю, что он выдвинет свою кандидатуру на пост президента Украины, прежде всего для того, чтобы сделать определенную рекламу себе. Сможет ли он выиграть выборы? <...> На Украине любой гражданин имеет шансы, с учетом деятельности таких президентов, как Зеленский», — подчеркнул Цеков.

Ранее в этот день Арестович заявил, что готов участвовать в президентской гонке, если Зеленский не пойдет на второй срок.

Ранее, 26 ноября 2021 года, бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил о намерении стать кандидатом в президенты Украины. По словам Разумкова, он реализует все амбиции, «которые будут для того, чтобы действительно изменить» Украину. Верховная рада Украины отправила в отставку спикера Дмитрия Разумкова 7 октября. После отставки с поста он заявил, что пропали преграды, мешавшие его президентским амбициям.

10 сентября украинский лидер сказал, что вопрос его повторного выдвижения в президенты решит народ. При этом глава государства заявил о намерении «выполнить обещания и поехать отдыхать». Он также признался, что не жалеет о вступлении в должность главы государства.

Зеленский вступил в должность президента Украины с 20 мая 2019 года.