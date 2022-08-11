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Арестович заявил о готовности выдвинуться в президенты Украины

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Фото: ТАСС/Zuma
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Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что готов участвовать в президентской гонке, если нынешний глава государства Владимир Зеленский не пойдет на второй срок. Об этом он сказал 10 августа в программе «В гостях у Гордона» (украинский журналист Дмитрий Гордон внесен в список лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору) на YouTube.

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«Я буду подаваться [в президенты Украины]. Я хочу посмотреть, как это будет», — ответил он на соответствующий вопрос.

Ранее, 26 ноября 2021 года, бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил о намерении стать кандидатом в президенты Украины. По словам Разумкова, он реализует все амбиции, «которые будут для того, чтобы действительно изменить» Украину. Верховная рада Украины отправила в отставку спикера Дмитрия Разумкова 7 октября. После отставки с поста он заявил, что пропали преграды, мешавшие его президентским амбициям.

10 сентября украинский лидер сказал, что вопрос его повторного выдвижения в президенты решит народ. При этом глава государства заявил о намерении «выполнить обещания и поехать отдыхать». Он также признался, что не жалеет о вступлении в должность главы государства.

Зеленский вступил в должность президента Украины с 20 мая 2019 года.

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