Советник офиса украинского президента Алексей Арестович признал, что приземлившаяся на жилой девятиэтажный дом в Днепре ракета была сбита системой противовоздушной обороны Украины.

Сбитый украинскими националистами снаряд взорвался после падения на подъезд здания, о чем политик сообщил в субботу, 14 января, в ходе трансляции на YouTube-канале «Фейгин Live».

Ранее этим же днем, 14 января, министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о повреждении объектов энергетической инфраструктуры страны в пяти областях. Речь идет о Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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