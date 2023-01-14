Минэнерго Украины заявило о повреждении энергообъектов в пяти областях

Объекты энергетической инфраструктуры повреждены в пяти областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом в субботу, 14 января, сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко.

«В Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях», — написал он в соцсетях.

Он уточнил, что аварийные отключения электроснабжения происходят в большинстве регионов. Следующие дни, по его словам, будут трудными.

Ранее в субботу в «Укрэнерго» сообщали, что аварийные отключения электроснабжения введены в 11 областях Украины.

В этот же день на территории всей Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в ряде областей. Так, по данным украинских СМИ, взрывы раздавались в Николаевской, Киевской, Днепропетровской, Винницкой, Одесской, Харьковской и Львовской областях.

Как рассказала жительница Харькова «Известиям», в городе наступил полный блэкаут. По ее словам, обесточен весь город, работа метро прекращена.

Официальных комментариев от Минобороны России о вероятных ударах по объектам энергетики в этот день не поступало.

Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины с 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу Украины.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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