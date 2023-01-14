Реклама
Прямой эфир
Мир
Украинский энергохолдинг сообщил о повреждении двух ТЭС
Общество
Инну Чурикову похоронят на Новодевичьем кладбище
Мир
Вучич указал на попытку главы Косово сделать из себя нового Зеленского
Мир
Представитель Эрдогана отметил неспособность Киева истощить Россию
Наука
Экипаж «Союза МС-22» в случае ЧП покинет МКС на российском и американском кораблях
Общество
Актер Андрей Ургант назвал большой потерей смерть Инны Чуриковой
Общество
Жители Соледара рассказали о жестоком отношении боевиков ВСУ
Мир
Офицер армии США Иствуд констатировал нехватку боеприпасов у США для Украины
Мир
Около 97% граждан Венгрии высказались против антироссийских санкций ЕС
Происшествия
ВСУ нанесли массированный удар по городу Пологи в Запорожской области
Армия
В центре Соледара практически не осталось целых домов после обстрелов ВСУ
Мир
Великобритания отозвала посла из Ирана

Минэнерго Украины заявило о повреждении энергообъектов в пяти областях

Минэнерго Украины сообщило о поражении объектов энергоинфраструктуры в пяти областях
0
Фото: t.me/RtrDonetsk
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Объекты энергетической инфраструктуры повреждены в пяти областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом в субботу, 14 января, сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко.

Темная история: чем обернется первый блэкаут на Украине
Киев впервые в истории отключил все три АЭС

«В Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях», — написал он в соцсетях.

Он уточнил, что аварийные отключения электроснабжения происходят в большинстве регионов. Следующие дни, по его словам, будут трудными.

Ранее в субботу в «Укрэнерго» сообщали, что аварийные отключения электроснабжения введены в 11 областях Украины.

В этот же день на территории всей Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в ряде областей. Так, по данным украинских СМИ, взрывы раздавались в Николаевской, Киевской, Днепропетровской, Винницкой, Одесской, Харьковской и Львовской областях.

Как рассказала жительница Харькова «Известиям», в городе наступил полный блэкаут. По ее словам, обесточен весь город, работа метро прекращена.

Официальных комментариев от Минобороны России о вероятных ударах по объектам энергетики в этот день не поступало.

Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины с 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу Украины.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023