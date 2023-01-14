Жительница Харькова рассказала о наступлении блэкаута в городе

Жительница Харькова сообщила «Известиям» 14 января о наступлении блэкаута в городе. По ее словам, обесточен весь город, работа метро прекращена.

«Нет света, воды и мобильной связи», — сообщила женщина.

Электроэнергия и Wi-Fi предоставляются только в так называемых пунктах несокрушимости.

Ранее в этот день украинские СМИ также отмечали, что большинство районов города остались без света после взрывов, прогремевших в Харькове днем. Отмечалось, что работу продолжает только наземный транспорт.

Утром в субботу власти Харькова сообщали о повреждении объектов критической и промышленной инфраструктуры города в результате взрывов.

На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. О взрывах сообщили власти Одессы, Киева, Харькова, Днепра (Днепропетровск), Винницкой и Николаевской областей.

Заявлений от Минобороны РФ о возможных ударах по объектам инфраструктуры Украины 14 января не поступало.

РФ наносит удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики Украины с 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу Украины.