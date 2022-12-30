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СМИ сообщили о воздушной тревоге по всей Украине

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Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
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Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения граждан.

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Издание «Страна.uа» сообщает также о взрывах в Николаевской и Донецкой областях (в районе Константиновки).

Ранее в этот день сообщалось о воздушной тревоге в Киеве и ряде областей Украины. Уточнялось, что сирены прозвучали в Киевской, Черкасской, Кировоградской областях.

Ранее, 29 декабря, на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Позднее сообщалось о взрывах в Киеве и области столицы. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что в городе работают системы ПВО.

Вооруженные силы РФ начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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