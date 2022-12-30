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В Киеве и нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Oleksii Chumachenko
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Воздушная тревога объявлена в Киеве и еще нескольких областях Украины. Об этом говорят данные официального ресурса для оповещения граждан в пятницу, 30 декабря.

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Также сирены прозвучали в Киевской, Черкасской, Кировоградской областях.

Ранее, 29 декабря, на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Как заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, по стране сегодня планируют направить более 100 ракет за несколько волн, одна из целей — Киев.

Позднее сообщалось о взрывах в Киеве и области столицы. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что в городе работают системы ПВО.

Вооруженные силы РФ начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, в свою очередь, что Россия не наносит ракетных ударов по социальным объектам Украины, все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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