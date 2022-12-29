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СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Lu Jinbo
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В Киеве и Киевской области слышны взрывы. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

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«Сообщают о взрывах в Киевской области. Предварительно — работа ПВО», — говорится в сообщении.

Издание опубликовало кадры очевидцев, на которых видны столбы дыма от взрывов в разных местах Киевской области.

Работу ПВО в Киеве подтвердил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

«В области работает ПВО. До отбоя оставайтесь в укрытиях. Заботьтесь о своей безопасности», — написал он в своем Telegram-канале.

Также СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Житомирской области Украины. Кроме того, системы ПВО работают в Полтавской области.

В Минобороны РФ данную информацию пока не комментировали.

Ранее в этот день на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Как заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, по стране сегодня планируют направить более 100 ракет за несколько волн, одна из целей — Киев.

В тот же день председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в подконтрольном Киеву Запорожье ночью прозвучало не менее пяти взрывов.

Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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