Рогов заявил о пяти ночных взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье

В подконтрольном Киеву Запорожье ночью прозвучало не менее пяти взрывов. Об этом в четверг, 29 декабря, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«На временно оккупированной режимом [президента Украины Владимира] Зеленского территории Запорожской области были прилеты», — написал он в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, целями ударов нашей ВС РФ были склады и позиции боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Камышевахе и Вольнянске.

«[Целями ударов были] инфраструктурные объекты, используемые режимом Зеленского для ведения войны», — отметил Рогов.

Ранее в этот день в шести областях Украины одновременно объявили воздушную тревогу. Так, около 6:30 (мск) сирены зазвучали в Одесской, Николаевской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях Украины и подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

Днем ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепре и Кривом Роге Днепропетровской области. Тогда же стало известно о взрывах в Харькове.

В Минобороны РФ информацию о взрывах 28 декабря не комментировали.

Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, в свою очередь, что Россия не наносит ракетных ударов по социальным объектам Украины, все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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