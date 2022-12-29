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В шести областях Украины одновременно объявили воздушную тревогу

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Aziz Karimov
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В шести областях Украины одновременно объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения 29 декабря.

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Так, около 6:30 (мск) сирены зазвучали в Одесской, Николаевской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях Украины и подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

Днем ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. В ряде областей сигналы тревоги звучали более 1,5 часа. Спустя несколько часов сирены вновь раздались в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях.

В тот же день украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепре и Кривом Роге Днепропетровской области. Тогда же стало известно о взрывах в Харькове.

В Минобороны РФ информацию о взрывах 28 декабря не комментировали.

Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, в свою очередь, что Россия не наносит ракетных ударов по социальным объектам Украины, все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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