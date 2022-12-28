Воздушная тревога снова объявлена в ряде областей Украины

В ряде областей Украины снова объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения 28 декабря.

Так, сирены звучат в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской области Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской и Херсонской областей.

Ранее в этот день воздушная тревога в стране уже объявлялась. Так, к 12:28 мск, сирены звучали во всех областях Украины. В ряде областей сигналы тревоги раздавались более 1,5 часов.

27 декабря на всей территории Украины также объявлялась воздушная тревога. Сначала сирена зазвучала в Киеве, а также в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях. После этого тревога расширилась по всей стране. Тогда же украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области.

Министерство обороны РФ пока не прокомментировало данные сообщения.

Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, в свою очередь, что Россия не наносит ракетных ударов по социальным объектам Украины, все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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