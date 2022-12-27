Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области

Украинское издание «Страна.ua» во вторник, 27 декабря, сообщило о взрывах в Одесской области. По предварительной информации, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Других подробностей не приводится.

Ранее во вторник на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сначала сирена зазвучала в Киеве, а также в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях. После этого тревога расширилась по всей стране.

Официальной информации от Министерства обороны России по этому поводу не поступало.

Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, в свою очередь, что Россия не наносит ракетных ударов по социальным объектам Украины, все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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