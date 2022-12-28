На Украине сообщили о взрывах в Днепре

На Украине в Днепре и области прогремели взрывы. Об этом в среду, 28 декабря, сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Как уточняется в сообщении, один из хлопков прогремел в Синельниковском районе Днепропетровской области. Кроме того, сообщалось о взрывах в Каховке Херсонской области.

Ранее этим же днем взрывы прозвучали в Кривом Роге.

В то же время сообщалось о взрывах в Харькове. Мэр города Игорь Терехов призвал жителей оставаться в укрытиях и соблюдать меры предосторожности.

Вооруженные силы РФ начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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