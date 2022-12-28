Власти Харькова сообщили о взрывах в городе
Национальная общественная телерадиокомпания Украины сообщает о взрывах в Харькове утром в среду, 28 декабря.
Город находится под обстрелом, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Он призвал жителей оставаться в укрытиях и соблюдать меры предосторожности.
«Харьков под обстрелом. Прошу всех находиться в укрытиях и соблюдать меры предосторожности», — написал харьковский мэр в Telegram-канале.
Согласно информации на официальном сервисе для оповещения местных жителей, в Харьковской области в 10:02 мск была объявлена воздушная тревога.
Кроме того, в нескольких областях на востоке и в центре Украины звучала воздушная тревога. Это подтверждалось онлайн-картами минцифры страны. Позже тревогу по всей территории Украины отменили.
Днем ранее стало известно о взрывах в Одесской области. Сработала система противовоздушной обороны (ПВО). По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
Комментария о вышеуказанных сообщениях от российского Минобороны пока не поступало.
Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, в свою очередь, что Россия не наносит ракетных ударов по социальным объектам Украины, все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу.
24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.
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