Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

На всей территории Украины во вторник, 27 декабря, была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению.

По информации украинского издания «Страна.ua», сначала сирена зазвучала в Киеве, а также в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях. После этого тревога расширилась по всей стране.

Накануне сирены воздушной тревоги звучали в Полтавской, Сумской, Днепропетровской областях, а также в подконтрольной киевским властям части Запорожской области.

Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, в свою очередь, что Россия не наносит ракетных ударов по социальным объектам Украины, все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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