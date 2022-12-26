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В украинском Никополе объявлена воздушная тревога

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Фото: Global Look Press/V Ictor
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В Никополе Днепропетровской области на Украине звучит 26 декабря воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты минцифры страны.

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Согласно данным украинского министерства, сирены воздушной тревоги звучат в Никополе и Никопольской территориальной общине с 14:28.

Ранее в понедельник воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной киевским властям части Запорожской области.

Накануне воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

21 декабря глава украинской энергокомпании YASNO, входящей в холдинг ДТЭК, Сергей Коваленко сообщил, что самая сложная ситуация с электроснабжением на Украине наблюдается в Киеве, где из строя выведено 60% трансформаторов. По его словам, поврежденное высоковольтное оборудование не позволяет украинской столице получать электричество из энергосистемы страны.

До этого, 19 декабря, компания «Укрэнерго» назвала также тяжелой сложившуюся ситуацию в энергосистеме Украины.

Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал в свою очередь, что Россия не наносит ракетных ударов по социальным объектам Украины, все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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