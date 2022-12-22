На Украине оценили ситуацию с энергоснабжением

Самая сложная ситуация с электроснабжением на Украине в настоящий момент наблюдается в Киеве, где из строя выведено 60% трансформаторов. Об этом в среду, 21 декабря, сообщил глава энергокомпании YASNO, входящей в холдинг ДТЭК, Сергей Коваленко.

«Никаких изменений к лучшему. Ситуация с поставками в Киеве сегодня самая жесткая в стране <...>. Ключевая проблема в Киеве сейчас не генерация, а сети. Ну не работает сеть, когда нет 60% трансформаторов. Невозможно поставлять электричество там, где вместо оборудования ― ноль», ― написал гендиректор компании на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Коваленко подчеркнул, что поврежденное высоковольтное оборудование не позволяет украинской столице получать электричество из энергосистемы страны.

По оценке главы YASNO, если начнутся поломки в оставшихся 40% узлов, ситуация в Киеве может стать только хуже.

Ранее в этот день в энергокомпании ДТЭК заявили, что в Киеве третий день подряд продолжаются экстренные отключения света. В холдинге объяснили, что для избежания аварий было принято решение временно отменить графики плановых отключений света в Киеве и Днепропетровске.

19 декабря глава киевской военной администрации Сергей Попко заявил, что в результате взрывов оказался поврежден один из объектов критической инфраструктуры. Аналогичная ситуация наблюдается и в Киевской области. Перед этим в Киеве прогремело несколько взрывов в Соломенском и Шевченковском районах.

До этого, 16 декабря, мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что в случае наступления блэкаута на всех маршрутах общественного наземного транспорта будут работать бесплатные автобусы. При этом метро работать не будет. Станции подземки послужат в качестве пунктов временного пребывания во время воздушной тревоги.

Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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