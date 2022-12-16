Кличко рассказал об условиях жизни в Киеве в случае полного блэкаута

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал 16 декабря, в каких условиях будет жить население города в случае продолжительного отсутствия электроэнергии.

По его словам, в случае наступления блэкаута на всех маршрутах общественного наземного транспорта, в частности электротранспорта, будут работать автобусы — они будут перевозить пассажиров бесплатно. Кличко заверил, что все автобусные парки снабжены необходимым запасом горючего и имеют автономные источники энергии.

Метро в этом случае работать не будет. При этом будут открыты станции подземки в качестве пунктов временного пребывания во время воздушной тревоги. Для того, чтобы туда попасть, нужно будет иметь при себе документ, удостоверяющий личность, подчеркнул глава города. Наземные же станции метрополитена будут закрыты.

«Мобильная связь при отсутствии электроснабжения будет работать в ограниченном режиме: только голосовая связь. В метрополитене будет работать мобильный интернет (LTE, 3G), на части станций — также WI-FI. Будет работать интернет и в оптоволоконной сети», — рассказал он в своем Telegram-канале.

Кличко также рассказал, что в случае полного отсутствия электроснабжения в городе будут работать только отдельные торговые сети и рынки, их графики работы могут быть сокращены. Также будет работать только определенный список украинских банков.

В случае возникновения перебоев с водоснабжением для жителей города организуют специальные бюветные комплексы, подключенные к генераторам.

Ранее в пятницу украинская энергетическая компания «Укрэнерго» объявила чрезвычайную ситуацию. Там указали, что в результате ударов РФ произошла потеря более 50% потребления объединенной энергетической системы. Заместитель главы офиса президента страны Кирилл Тимошенко заявил в свою очередь, что в стране вводятся аварийные отключения электричества.

В этот же день воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Власти и СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Киевской, Тернопольской и Харьковской областях.

При этом от Минобороны РФ никаких комментариев относительно инцидентов на Украине или возможных ударах 16 декабря не поступало.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал в свою очередь, что Россия не наносит ракетных ударов по социальным объектам Украины, все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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