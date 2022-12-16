Сообщается о воздушной тревоге в большинстве областей Украины

Воздушная тревога объявлена утром в пятницу, 16 декабря, в нескольких областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения.

Сирены звучат в Киеве и области, в Житомирской, Сумской, Винницкой, Черниговской и Черкасской областях Украины.

Ранее в этот день воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Одесской и Кировоградской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Херсонской и Запорожской областей.

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