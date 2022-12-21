ДТЭК сообщила о продолжающихся экстренных отключениях света в Киеве

В Киеве третий день продолжаются экстренные отключения света. Об этом 21 декабря сообщили в пресс-службе украинской энергокомпании ДТЭК.

Так, в городе временно не действуют графики плановых отключений электричества. Аналогичная ситуация происходит и в Днепропетровске (украинское название — Днепр). Отмечается, что такие меры необходимы для предотвращения аварий.

Накануне мэр Кривого Рога Александр Вилкул также сообщал, что в городе возможны экстренные, аварийные и веерные отключения света.

19 декабря бывший министр топлива и энергетики страны Иван Плачков заявил, что ситуация в энергосистеме Украины остается «очень критической». В «Укрэнерго» также признали, что ситуация в энергосистеме страны тяжелая.

Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

При этом официальной информации от Минобороны России о последних ударах, о которых заявляет украинская сторона, не поступало. Кроме того, в военном ведомстве не раз подчеркивали, что удары наносятся только по военным или связанным с ними объектам.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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