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Кличко сообщил о взрывах в двух районах Киева
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Кличко сообщил о взрывах в двух районах Киева

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Фото: TASS/Zuma
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В Соломенском и Шевченковском районах Киева прогремели несколько взрывов. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщил мэр города Виталий Кличко.

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«Несколько взрывов прогремели в Соломенском и Шевченковском районах столицы. Все службы работают на местах», — написал Кличко в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день о взрывах сообщалось в украинских СМИ. В некоторых областях Украины объявлялась воздушная тревога.

При этом официальной информации об ударах по объектам военной инфраструктуры Украины от Министерства обороны России не поступало.

Накануне также воздушная тревога была объявлена в нескольких регионах Украины. Так, сигналы тревоги звучат в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

17 декабря украинская энергетическая компания «Укрэнерго» заявила о значительном дефиците в энергосистеме страны. В компании уточнили, что ситуация осложняется непогодой.

В Минобороны РФ заявляли, что российские силы 16 декабря нанесли массированный удар по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины.

Вооруженные силы РФ начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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