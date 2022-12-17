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В МО рассказали о массированном ударе по объектам энергетики Украины 16 декабря

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/State Emergency Service Of Ukraine
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Вооруженные силы России 16 декабря нанесли массированный удар по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины. Об этом 17 декабря заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — отметил он.

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Представитель Минобороны РФ уточнил, что в результате удара переброска иностранного оружия и боеприпасов сорвана, выдвижение резервов в районы боевых действий блокировано, а оборонные предприятия Украины остановлены. Кроме того, украинские и западные комплексы противовоздушной обороны израсходовали существенный ресурс по специально запущенным ложным целям.

При этом ВС РФ удалось обнаружить и уничтожить четыре радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300 в районах населенных пунктов Андрусовка, Приднепровское Днепропетровской области, а также Новотаврическая и Николай-Поле Запорожской области.

«В результате непрофессиональных действий украинских расчетов ПВО причинен ущерб гражданской инфраструктуре на земле», — добавил Конашенков.

Накануне украинские СМИ сообщили об очередной ракетной атаке по объектам на Украине. Несколько регионов страны оказались полностью обесточены, наблюдались проблемы со светом и отоплением.

В генштабе Вооруженных сил Украины заявили, что ВС РФ выпустили 70 крылатых и четыре управляемые авиационные ракеты, при этом 60 крылатых ракет якобы были сбиты. Также сообщалось, что в Кривом Роге Днепропетровской области при падении ракеты на жилой дом погибли четыре человека.

Вооруженные силы РФ начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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