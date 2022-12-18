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В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Vyacheslav Madiyevskyi
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В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры страны 18 декабря.

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Так, сигналы тревоги звучат в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Согласно данным, тревога была объявлена практически одновременно в этих областях.

Накануне воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины.

В Минобороны РФ заявили, что ВС РФ 16 декабря нанесли массированный удар по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины.

Тогда несколько регионов страны оказались полностью обесточены, наблюдались проблемы со светом и отоплением. Так, электричество и отопление пропали, в частности, в Кременчуге Полтавской области, Харькове, Кировоградской и Днепропетровской областях.

Вооруженные силы РФ начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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