Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом днем 17 декабря свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры страны.

Telegram-канал издания «Страна.ua» сообщил, что имеется информация о российских самолетах, которые взлетели в Белоруссии.

О каких-либо пролетах ракет, беспилотников или взрывах при этом не сообщается.

В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

Накануне воздушная тревога тоже была объявлена на всей территории Украины. Тогда власти и местные СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Киевской, Тернопольской и Харьковской областях. Минобороны РФ также пока не давало комментариев по этому поводу.

Несколько регионов Украины были полностью обесточены. Свет и отопление пропали в Кременчуге Полтавской области, Харькове, Кировоградской и Днепропетровской областях.

«Укрэнерго» объявило чрезвычайную ситуацию из-за потери свыше 50% потребления энергетической системы, вечером того же дня режим ЧС был завершен. В тот же день глава минэнерго Украины Герман Галущенко уточнил, что в стране повреждено около девяти объектов генерации и электроподстанции.

Вооруженные силы РФ начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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