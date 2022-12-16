На Украине заявили о повреждении девяти объектов генерации

На Украине 16 декабря повреждены около девяти объектов генерации. Об этом в пятницу заявил глава минэнерго Украины Герман Галущенко.

Он подчеркнул, что также в результате массированного удара в пятницу были повреждены электроподстанции.

«Это ограничило работу атомных станций», — приводит слова министра Telegram-канал издания «Страна.ua».

Ранее в этот день Галущенко заявил, что в стране повреждены объекты энергетики на востоке и юге. Тогда же стало известно, что несколько регионов Украины полностью обесточены. Свет и отопление пропали в Кременчуге Полтавской области, Харькове и Кировоградской.

16 декабря воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Власти и СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Киевской, Тернопольской и Харьковской областях.

При этом от Минобороны РФ никаких комментариев относительно инцидентов на Украине или возможных ударах 16 декабря не поступало.

12 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил в беседе с президентом США Джо Байденом, что ракетные удары российских войск уничтожили половину энергетической инфраструктуры Украины.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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