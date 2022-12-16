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На Украине заявили о повреждении объектов энергетики на востоке и юге страны

Минэнерго Украины заявило о повреждении объектов энергетики на востоке и юге страны
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Фото: REUTERS
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На Украине повреждены объекты энергетики на востоке и юге. Об этом, в пятницу, 16 декабря, сообщил глава минэнерго страны Герман Галущенко.

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«Возможно падение объемов генерации. Происходят аварийные отключения света», — цитирует его издание «Страна.ua».

В пятницу также сообщалось, что несколько регионов Украины полностью обесточены. Свет и отопление пропали, по данным СМИ, в Кременчуге Полтавской области, Харькове и Кировоградской области.

Также о перебоях в электроснабжении сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Ранее в этот день воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Власти и СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Киевской, Тернопольской и Харьковской областях.

Накануне в «Укрэнерго» заявили, что в энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Ситуацию значительно усложняют погодные условия.

До этого, 12 декабря, президент Украины Владимир Зеленский заявил в беседе с президентом США Джо Байденом, что ракетные удары российских войск уничтожили половину энергетической инфраструктуры Украины.

ВС РФ начали наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины и связанным с ней энергетическим объектам с 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Однако пока от Минобороны РФ никаких комментариев относительно взрывов на Украине или о возможных ударах 16 декабря не поступало.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Решение принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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