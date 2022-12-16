Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин встретится с Лукашенко 19 декабря в Минске
Армия
Некоторые части ВСУ оказались укомплектованы всего на 30%
Армия
Командующий РВСН сообщил о начале дежурства полка с «Ярсами» в Тверской области
Общество
Число погибших в результате ДТП в Хабаровском крае возросло до восьми человек
Мир
Сообщается о воздушной тревоге по всей территории Украины
Мир
Американский истребитель-невидимка F-35B разбился во время испытаний
Общество
В ЛНР ребенок подорвался на растяжке украинских националистов
Мир
Теракт произошел в турецком Диярбакыре
Мир
Дипломаты назвали новые санкции США свидетельством «бессильной злобы» Вашингтона
Общество
Поезда Кольцевой линии метро в Москве в праздники будут ездить только в одну сторону
Интернет
Хакеры Killnet объявили о доступе к аккаунтам сотрудников ФБР
Мир
В Сети посоветовали Шольцу выбросить деньги в окно вместо санкций
Сюжет:

Харьковские энергетики сообщили, что город полностью обесточен

0
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Харьков полностью обесточен, сообщает в пятницу, 16 декабря, Страна.ua со ссылкой на облэнерго.

Темная история: чем обернется первый блэкаут на Украине
Киев впервые в истории отключил все три АЭС

В городе временно приостановлено движение поездов метро.

Мэр Харькова Игорь Терехов написал в Telegram, что удары наносятся по инфраструктурным объектам. Он призвал жителей находиться в укрытиях.

Утром в пятницу взрывы прогремели в ряде украинских регионов. Первые сирены прозвучали в Харьковской и Днепропетровской областях. Позднее, согласно данным официального ресурса для оповещения, воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

Накануне местные СМИ сообщили, что в Харькове раздавались взрывы. После этого у жителей Харьковской области пропал свет.

Также в четверг в Харькове был поражен объект инфраструктуры. Какой именно из объектов пострадал, не уточнялось. Очевидцы сообщали о крупном пожаре в городе.

Российские войска начали наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины и связанным с ней энергетическим объектам с 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту. Один из крупных ударов был нанесен 5 декабря. Тогда были поражены 17 объектов.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022