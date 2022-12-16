Харьковские энергетики сообщили, что город полностью обесточен

Харьков полностью обесточен, сообщает в пятницу, 16 декабря, Страна.ua со ссылкой на облэнерго.

В городе временно приостановлено движение поездов метро.

Мэр Харькова Игорь Терехов написал в Telegram, что удары наносятся по инфраструктурным объектам. Он призвал жителей находиться в укрытиях.

Утром в пятницу взрывы прогремели в ряде украинских регионов. Первые сирены прозвучали в Харьковской и Днепропетровской областях. Позднее, согласно данным официального ресурса для оповещения, воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

Накануне местные СМИ сообщили, что в Харькове раздавались взрывы. После этого у жителей Харьковской области пропал свет.

Также в четверг в Харькове был поражен объект инфраструктуры. Какой именно из объектов пострадал, не уточнялось. Очевидцы сообщали о крупном пожаре в городе.

Российские войска начали наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины и связанным с ней энергетическим объектам с 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту. Один из крупных ударов был нанесен 5 декабря. Тогда были поражены 17 объектов.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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