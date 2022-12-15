На Украине сообщили о повреждении объектов энергоинфраструктуры на востоке страны
На востоке Украины в результате артиллерийских ударов повреждены объекты энергетической инфраструктуры, в целом по стране сохраняется существенный дефицит электроэнергии. Об этом 15 декабря сообщили в «Укрэнерго».
«(На востоке Украины. — Ред.) повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Аварийно-восстановительные работы начнутся после разрешения военных», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
О каком именно регионе идет речь, не уточняется.
Отмечается, что по состоянию на 15 декабря в энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Ситуацию значительно усложняют погодные условия.
«Всем облэнерго доведены лимиты суточного потребления электроэнергии. К сожалению, уже утром в некоторых областях они превышены и применены аварийные отключения», — подчеркнули в компании.
12 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил в беседе с президентом США Джо Байденом, что ракетные удары российских войск уничтожили половину энергетической инфраструктуры Украины.
Министр финансов Украины Сергей Марченко ранее сообщал, что ущерб, нанесенный ключевой инфраструктуре Украины начиная с февраля, можно оценить в $100 млрд.
Российские войска начали наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины и связанным с ней энергетическим объектам с 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса.
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