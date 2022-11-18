В Киеве оценили ущерб инфраструктуре Украины в $100 млрд

Ущерб, нанесенный ключевой инфраструктуре Украины, начиная с февраля можно оценить в $100 млрд. Об этом 17 ноября заявил министр финансов страны Сергей Марченко агентству Bloomberg.

Он уточнил, что сумма может даже превысить эту отметку.

«Весь ущерб оценить сложно, потому что удары по инфраструктуре продолжаются», — добавил министр.

Также Марченко заявил, что в настоящее время дефицит бюджета Украины составляет $5 млрд в месяц, но в следующем году власти надеются сократить показатель до $3 млрд в месяц.

«Расходы на восстановление, в том числе поврежденных энергетических объектов <…> в следующем году могут составить $3 млрд в месяц по сравнению с $5 млрд в настоящее время», — приводит издание слова украинского министра.

Накануне украинские СМИ сообщили о ракетной атаке по объектам инфраструктуры на Украине. На всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

Так, глава администрации Одесской области Максим Марченко заявил о взрыве на объекте инфраструктуры в регионе. Также о взрывах сообщили в Киевской, Львовской и Винницкой областях. В Днепропетровске зафиксированы попадания в два объекта инфраструктуры, согласно заявлению местных властей.

15 ноября Вооруженные силы России нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Киев назвал это самым масштабным единовременным ракетным ударом с начала специальной военной операции.

Российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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