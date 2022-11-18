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В Киеве оценили ущерб инфраструктуре Украины в $100 млрд

Глава минфина Украины Марченко оценил нанесенный ущерб инфраструктуре в $100 млрд
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Sergei Chuzavkov
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Ущерб, нанесенный ключевой инфраструктуре Украины, начиная с февраля можно оценить в $100 млрд. Об этом 17 ноября заявил министр финансов страны Сергей Марченко агентству Bloomberg.

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Он уточнил, что сумма может даже превысить эту отметку.

«Весь ущерб оценить сложно, потому что удары по инфраструктуре продолжаются», — добавил министр.

Также Марченко заявил, что в настоящее время дефицит бюджета Украины составляет $5 млрд в месяц, но в следующем году власти надеются сократить показатель до $3 млрд в месяц.

«Расходы на восстановление, в том числе поврежденных энергетических объектов <…> в следующем году могут составить $3 млрд в месяц по сравнению с $5 млрд в настоящее время», — приводит издание слова украинского министра.

Накануне украинские СМИ сообщили о ракетной атаке по объектам инфраструктуры на Украине. На всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

Так, глава администрации Одесской области Максим Марченко заявил о взрыве на объекте инфраструктуры в регионе. Также о взрывах сообщили в Киевской, Львовской и Винницкой областях. В Днепропетровске зафиксированы попадания в два объекта инфраструктуры, согласно заявлению местных властей.

15 ноября Вооруженные силы России нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Киев назвал это самым масштабным единовременным ракетным ударом с начала специальной военной операции.

Российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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