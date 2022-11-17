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Власти Одесской области заявили о взрыве на инфраструктурном объекте

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Yulii Zozulia
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На объекте инфраструктуры в Одесской области прогремел взрыв. Об этом 17 ноября заявил глава администрации региона Максим Марченко.

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«Есть угроза массированного ракетного удара по всей территории Украины», — написал он в своем Telegram-канале.

Председатель обладминистрации призвал жителей региона находиться в укрытиях.

Ранее в этот день украинские СМИ сообщили о ракетной атаке по объектам инфраструктуры на Украине. На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

О взрывах сообщили в Киевской, Львовской и Винницкой областях. В Днепропетровске зафиксированы попадания в два объекта инфраструктуры, согласно заявлению местных властей.

В Минобороны РФ всю эту информацию на данный момент не комментировали.

Ранее, 15 ноября, Вооруженные силы России нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Киев назвал это самым масштабным единовременным ракетным ударом с начала специальной военной операции.

Российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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