Реклама
Прямой эфир
Мир
Под Донецком нашли двигатель американской ракеты с истекшим гарантийным сроком
Мир
В Польше разгорелся скандал из-за отказа отдать стиральную машину украинцам
Общество
Умер президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков
Мир
В США Зеленского назвали «грязным актером» после обвинений в адрес России
Мир
Байден отверг заявление Зеленского об упавшей в Польше ракете
Мир
Шерпа России заявила об окончании доминирования голоса G7 в «большой двадцатке»
Мир
Британская разведка обвинила Китай в слежке за политиками
Мир
Посол допустил госвизит Си Цзиньпина в Россию в следующем году
Мир
Киев предупредил Запад о нехватке компонентов для восстановления энергетики страны
Мир
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Мир
Воздушная тревога объявлена на востоке и юге Украины
Армия
Новейший морской тральщик «Петр Ильичёв» вошел в состав Тихоокеанского флота

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Днепропетровске

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Viacheslav Onyshchenko
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Над Харьковской, Полтавской, Черкасской областями и Днепропетровском замечены летящие ракеты, по всей Украине объявлена воздушная тревога. Об этом 17 ноября сообщил Telegram-канал «Политика Страны».

Цели достигнуты: российские ракеты выбили критическую инфраструктуру Украины
Как это скажется на ситуации в зоне проведения СВО

Отмечается, что при этом работает украинская противовоздушная оборона (ПВО).

Сообщается о запуске десятков ракет со стороны Каспийского моря и взлете носителя «Кинжалов» — самолета МиГ-31К в Белоруссии.

В Киеве и Киевской области слышны взрывы. Кроме того, они прогремели и в Днепропетровске, там наблюдаются проблемы с электричеством.

Руководитель объединенного пресс-центра сил обороны украинских войск «Юг» Наталья Гуменюк, в свою очередь, заявила о ракетном ударе в Одессе. По словам губернатора региона Максима Марченко, нанесен массированный ракетный удар по инфраструктуре области.

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что снова наносятся удары по украинской энергетике.

Ранее, 15 ноября, Вооруженные силы России нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, все выпущенные ракеты попали точно в назначенные цели, все объекты поражены.

Тогда «Политика Страны» отметила, что это был самый масштабный единовременный ракетный удар по целям на Украине с начала российской специальной военной операции. Попадания были в Киевской области, Одессе, Кривом Роге, Харькове, Хмельницком, Житомире, Львове, Виннице, Ковеле, под Кременчугом, Черкассами, в Ровно и Кропивницком.

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022