Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Днепропетровске

Над Харьковской, Полтавской, Черкасской областями и Днепропетровском замечены летящие ракеты, по всей Украине объявлена воздушная тревога. Об этом 17 ноября сообщил Telegram-канал «Политика Страны».

Отмечается, что при этом работает украинская противовоздушная оборона (ПВО).

Сообщается о запуске десятков ракет со стороны Каспийского моря и взлете носителя «Кинжалов» — самолета МиГ-31К в Белоруссии.

В Киеве и Киевской области слышны взрывы. Кроме того, они прогремели и в Днепропетровске, там наблюдаются проблемы с электричеством.

Руководитель объединенного пресс-центра сил обороны украинских войск «Юг» Наталья Гуменюк, в свою очередь, заявила о ракетном ударе в Одессе. По словам губернатора региона Максима Марченко, нанесен массированный ракетный удар по инфраструктуре области.

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что снова наносятся удары по украинской энергетике.

Ранее, 15 ноября, Вооруженные силы России нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, все выпущенные ракеты попали точно в назначенные цели, все объекты поражены.

Тогда «Политика Страны» отметила, что это был самый масштабный единовременный ракетный удар по целям на Украине с начала российской специальной военной операции. Попадания были в Киевской области, Одессе, Кривом Роге, Харькове, Хмельницком, Житомире, Львове, Виннице, Ковеле, под Кременчугом, Черкассами, в Ровно и Кропивницком.

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».