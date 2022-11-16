В Минобороны заявили о массированном ударе по объектам энергетики Украины

Вооруженные силы России во вторник нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Об этом в среду, 16 ноября, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Удар нанесен из высокоточного оружия большой дальности воздушного и морского базирования.

«Цель удара достигнута. Все выпущенные ракеты попали точно в назначенные цели. Все объекты поражены», — сказал Конашенков на брифинге.

Он отметил, что объекты в Киеве в ходе массированного ракетного удара поражены не были.

«Также хотим особо подчеркнуть: в ходе массированного удара 15 ноября ни одного ракетного удара по объектам в городе Киеве не наносилось», — указал представитель Минобороны.

Ранее в среду в беседе с «Известиями» военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал, что накануне был нанесен один из самых мощных ударов крылатыми ракетами за последнее время. По его словам, это опровергает слухи о том, что у Вооруженных сил России якобы заканчивается высокоточное оружие. Таким образом, указал он, Минобороны демонстрирует, что имеет необходимые ресурсы для поражения важных объектов на всей без исключения территории Украины.

С 10 октября российские войска наносят удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

1 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате обстрелов Вооруженных сил России в стране повреждено 30–40% энергетической инфраструктуры. Позднее премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что на восстановление энергетической инфраструктуры страны потребуется более $200 млн.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».